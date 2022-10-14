Англія

Філ в захваті від нової угоди з улюбленим клубом.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден прокоментував продовження контракту з клубом.

"Важко висловити словами, наскільки я щасливий, що підписав цей контракт. Це здійснена мрія.

Я був фанатом Сіті все своє життя. Я тренувався тут стільки років і навіть був болбоєм. Я дуже люблю цей клуб, тому знати, що я буду його частиною до 2027 року, це приголомшливо.

Я сильно покращився за останні роки, і багато в чому це заслуга Пепа та його команди, які кожного дня направляють мене на тренувальному полі. Робота з ними дає мені найкращі шанси стати ще кращими і стати кращим гравцем, яким я можу бути.

З тим складом, який у нас є, я відчуваю, що можу продовжувати вчитися та вигравати трофеї. Це дві найважливіші речі для мене.

Я хочу подякувати кожній людині в Сіті, бо без них я не був би там, де я зараз. Усі тренери Академії, з якими я працював, усі гравці, з якими я грав, і всі, хто працює за лаштунками. Для мене честь бути частиною цього футбольного клубу", – сказав Філ Фоден в коментарі пресслужбі клубу.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті — найдорожчий клуб світу за версією Тransfermarkt, Динамо — в топ-100.