Півзахисник поставив підпис під новою угодою.
Мартін Субіменді, getty images
14 жовтня 2022, 20:59
Півзахисник Реала Сосьєдад Мартін Субіменді якісними виступами привернув інтерес із боку, проте клуб зіграв на випередження.
Як повідомляє офіційний сайт басків, сторони підписали новий контракт до літа 2027 року.
За минулий сезон Субіменді провів 47 матчів, забивши три голи та зробивши дві гольові передачі.
Нагадаємо, що Мартін Субіменді зацікавив Барселону, яка бачить в ньому заміну для досвідченого Серхіо Бускетса.