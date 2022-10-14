Іспанія

Півзахисник поставив підпис під новою угодою.

Півзахисник Реала Сосьєдад Мартін Субіменді якісними виступами привернув інтерес із боку, проте клуб зіграв на випередження.

Як повідомляє офіційний сайт басків, сторони підписали новий контракт до літа 2027 року.

За минулий сезон Субіменді провів 47 матчів, забивши три голи та зробивши дві гольові передачі.

Нагадаємо, що Мартін Субіменді зацікавив Барселону, яка бачить в ньому заміну для досвідченого Серхіо Бускетса.