Іспанія

Лапорта натякнув на повернення Лео.

Президент Барселони Жоан Лапорта натякнув, що готовий обговорити з Мессі повернення до каталонського клубу.

"Це моя мрія та мрія багатьох каталонців. Я обов'язково зустрінуся з Лео у понеділок на врученні Золотого м'яча. Я знаю, що для нього означає Барселона. Зараз він гравець ПСЖ і я не збираюся розповідати деталі, я поважаю Мессі. Але ми обговоримо багато речей.

Ми зробимо щось, аби вшанувати найкращого гравця в історії. Ми, каталонці, пам'ятаємо про нього. 18 років дебюту виповниться цієї неділі, і ми маємо намір зробити йому подарунок. Що саме? Це наша особиста справа", — цитує Лапорту Sport.es.

Додамо, що в неділю відбудеться матч між Реалом і Барселоною в рамках Ла Ліги. Початок зустрічі - 17:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.