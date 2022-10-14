Англія

Захисник може знов працювати з Антоніо Конте.

Тоттенгем розглядає варіант посилення оборонної ланки у майбутнє трансферне вікно.

За даними Football Insider, Тоттенгем залишається головним претендентом на підписання захисника міланського Інтера Стефана де Врія в січневе трансферне вікно.

Контракт 30-річного нідерландського гравця з "неррадзурі" закінчується в кінці сезону, тому команда Серії А може розглянути можливість продажу його в січні, щоб заробити хоч щось.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Інтер запропонував Арсеналу обміняти де Врея на Габріела.