Англія

Відповідний пункт є в чинному контракті гравця.

Каталонська Барселона, незважаючи на скрутний фінансовий стан, продовжує залишатись активним гравцем на світовому трансферному ринку, і вже починає будувати плани на прийдешню зимню трансферну кампанію.

Згідно з повідомленнями іспанської преси, "блаугранас" усе ще не вирішили питання щодо гравця правого флангу захисту, у контексті чого вони активно придивляються до кандидатуру гравця Манчестер Юнайтед Діогу Далота.

Однак 23-річний португалець має ще рік до завершення чинного контракту з "Червоними дияволами", у якому додатково прописаний вельми цікавий пункт щодо можливості продовження угоди ще на один рік за одноосібним рішенням клубу.

Оскільки в цьому сезоні Далот користується попитом з боку головного тренера Еріка тен Гага, існує величезна ймовірність того, що він залишиться в клубі бодай на вказаний вище термін, що, у свою чергу, унеможливить його перехід до Барселони на правах вільного агента, як того б бажав каталонський колектив.

На рахунку португальця 12 матчів у поточному футбольному році та дві гольові передачі.