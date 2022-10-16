Англія

Завершилися три поєдинки в рамках 11 туру чемпіонату Англії.

У рамках 11 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед приймав Ньюкасл Юнайтед на Олд Траффорд.

За підсумками двох таймів, командам так і не вдалося реалізувати свої нечисленні моменти, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед 0:0

У паралельному матчі лондонський Челсі вирушив у гості до Астон Вілли, за підсумками якого зумів здобути доволі впевнену перемогу.

Головним героєм зустрічі став півзахисник "синіх" Мейсон Маунт, який оформив дубль і приніс до активу лондонського клубу три набрані очки.

Астон Вілла — Челсі 0:2

Голи: Маунт, 6, 65

Крім того, Саутгемптон та Вест Гем у своєму протистоянні обмінялися голами та розписали нічию.

Саутгемптон — Вест Гем 1:1

Голи: Перро 20 — Райс, 64