Завершилися три поєдинки в рамках 11 туру чемпіонату Англії.
Гравці МЮ, getty images
16 жовтня 2022, 17:59
У рамках 11 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед приймав Ньюкасл Юнайтед на Олд Траффорд.
За підсумками двох таймів, командам так і не вдалося реалізувати свої нечисленні моменти, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед 0:0
У паралельному матчі лондонський Челсі вирушив у гості до Астон Вілли, за підсумками якого зумів здобути доволі впевнену перемогу.
Головним героєм зустрічі став півзахисник "синіх" Мейсон Маунт, який оформив дубль і приніс до активу лондонського клубу три набрані очки.
Астон Вілла — Челсі 0:2
Голи: Маунт, 6, 65
Крім того, Саутгемптон та Вест Гем у своєму протистоянні обмінялися голами та розписали нічию.
Саутгемптон — Вест Гем 1:1
Голи: Перро 20 — Райс, 64