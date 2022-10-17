Англія

Бразилець отримав несерйозне пошкодження.

Наставник Тоттенгема Антоніо Конте розповів, що форвард "шпор" Рішарлісон отримав незначне пошкодження в матчі 11-го туру АПЛ проти Евертона (2:0).

"Підтверджую, що Рішарлісон не ризикує пропустити чемпіонат світу. Пошкодження не настільки серйозне. Я радий за нього", — сказав Конте.

Нагадаємо,в групі ЧС-2022 бразильці зіграють з Сербією, Швейцарією та Камеруном.

У сезоні 2022/23 Рішарлісон зіграв 15 матчів в усіх турнірах, де відзначився 5 голами та 3 асистами.