Німеччина

Ветеран команди не відновився після пошкодження.

Нападник Баварії Томас Мюллер тренується індивідуально через проблеми з м’язами спини. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Німець травмувався в матчі Ліги чемпіонів з Вікторією Плзень. Очікувалося, що він зможе зіграти проти Фрайбурга, але лишився поза заявкою. Нагадаємо, що без Мюллера "роттен" розгромили суперника з рахунком 5:0.

Зараз Томас займається біговою роботою на базі Баварії, але взяти участь в матчі Кубка Німеччини проти Аугсбурга, який відбудеться 19 жовтня, він, скоріш за все, не зможе.