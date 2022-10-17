Італія

Ветеран туринського клубу вирішив змінити клубну прописку.

Леонардо Бонуччі попросив клуб продати його піл час зимнього трансферного вікна, повідомляє італійський журналіст Джуліо Мола.

Причини такого вчинку: 35-річний захисник більше не є одним з основних гравців команди, також погіршилися його стосунки з головним тренером Массиміліано Алегрі.

Інтерес до капітана Ювентуса проявляє Тоттенгем, в якому працює екснаставник "бьянконері" Антоніо Конте.

В цьому сезоні Леонардо відіграв 10 матчів і забив 1 гол. Раніше футболіст прокоментував вихід Італії у "фінал чотирьох" Ліги націй.