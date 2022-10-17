Пропонуємо вашій увазі результати голосування.
Золотий м'яч, getty images
17 жовтня 2022, 19:19
Авторитетний журнал France Football поступово почав публікувати результати голосування за Золотий м'яч-2022.
25 місце з однаковим показником голосів посіли одразу шість футболістів.
25. Дарвін Нуньєс
25. Крістофер Нкунку
25. Жоау Канселу
25. Антоніо Рюдігер
25. Майк Меньян
25. Йосуа Кімміх
У свою чергу, 22 сходинка дісталась трьом гравцям:
22. Бернарду Сілва
22. Філ Фоден
22. Трент Александр-Арнольд
Кріштіану Роналду опинився на 20 позиції.
21. Харрі Кейн
20. Кріштіану Роналду
17. Луіс Діас
17. Душан Влахович
17. Каземіро
16. Вірджіл Ван Дейк
Нагадаємо, що на Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція церемонії вручення Золотого м'яча. Початок о 20:50.