Англія

"Сороки" втратили свого шведського нападаючого на тривалий термін.

Нападник Ньюкасла Александер Ісак не зможе допомогти своїй команді у матчах АПЛ, а також не зіграє на майбутньому ЧС-2022 у Катарі за збірну Швеції. Про це повідомляє Sky Sports.

23-річний швед отримав пошкодження у розташування збірної під час останньої міжнародної перерви, після чого відновився, але знову отримав схожу травму стегна.

За інформацією джерела, футболіст відновлюватиметься до закінчення ЧС-2022.

У нинішньому сезоні Ісак провів три матчі у складі "сорок", у яких забив два м'ячі.

Нагадаємо, Ісак перебрався до Ньюкаслу минулого літа за рекордні для клубу 60 мільйонів євро.