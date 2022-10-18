Англія

Хавбек відхилив пропозицію клубу.

Керівництво лондонського Челсі запропонувало лідеру півзахисту Жоржиньо продовжити контракт.

Перемовини йшли дуже непросто, адже боси клубу не могли домовитись із гравцем про умови подальшої співпраці.

Йому запропонували приблизно ті ж гроші, які він зараз отримує у Лондоні — близько 120 тисяч фунтів на тиждень.

Але гравець натякнув, що хотів би збільшення гонорару на рівень Сезара Аспілікуети, який за новим контрактом отримує 150 тисяч фунтів на тиждень.

Контракт італійського хавбека із "синіми" триває до літа 2023 року. Раніше повідомлялось, що Челсі хоче купити Райса незалежно від майбутнього Жоржиньо.