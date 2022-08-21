Італія

Швейцарець може залишити Ювентус цього літа.

Хавбек збірної Швейцарії Деніс Закарія може залишити Ювентус цього літа, повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

У послугах 25-річного футболіста зацікавлені Монако та дортмундська Боруссія. Наразі невідомо, про що саме йде мова — оренду чи повноцінний трансфер.

Зазначимо, що футболіст раніше вже грав у німецькій Бундеслізі, щоправда, захищаючи кольори ншої Боруссії — з Менхенгладбаху.

До Турина Закарія перебрався на початку 2022 року за 8 мільйонів євро, і за цей час встиг зіграти у футболці Юве 14 матчів, забити 1 м'яч та віддати 1 гольову передачу.

Нагадаємо, цими вихідними Дортмунд у неймовірному стилі поступився Вердеру, а Монако розгромно програло Лансу. Ювентус свій поєдинок проти Сампдорії проведе у понеділок, 22 серпня, о 21:45 за київським часом.