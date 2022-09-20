Англія

Швейцарець вірить, що добре покаже себе в Челсі.

Півзахисник Челсі Денис Закарія вірить, що зможе проявити себе краще у новій команді, ніж у Ювентусі.

"Все сталося дуже швидко. Я не знав, що перехід у Челсі можливий, лише за шість годин до кінця трансферного вікна все почалось. Думаю, в Англії я буду щасливіший, ніж у Турині.

Важко сказати, що пішло не так, можливо, стиль футболу мені не підходив. Команда сиділа дуже глибоко, тому у мене не було багато простору. Я гравець, якому потрібно багато місця для забігів. Мені це може більше підійти в Англії.

Аллегрі хороша людина, я можу це сказати точно. Можливо, команда грала не так добре, і це прикро, оскільки з талантом, який є у цієї команди, вони можуть грати набагато краще", — наводить слова півзахисника Blick.

Нагадаємо, що Челсі переконав іншого півзахисника команди Гілмора перейти до Брайтона в дедлайн через стиль гри Поттера, який очолив саме лондонців.