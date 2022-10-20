Англія

Капітан Ман Сіті в захваті від голеодора команди.

Півзахисник Ман Сіті Ілкай Гюндоган висловився щодо професійних якостей Ерлінга Голанда. Він впевнений, що скоро норвежцю вдасться завоювати Золотий м'яч.

"Голанд має майстерність – усі це бачать. Він уже багато дає і нашій команді, і футболу. Але ще важливим є і те, як він справляється з моментами, які важливі для нього. У дні матчів та на тренуваннях ми бачимо його характер та настрій. Думаю, це щось особливе.

А ще Ерлінг дуже скромний. Він знає, що йому потрібно ще дуже багато працювати, щоб стати ще кращим. Впевнений, завдяки всім цим якостям Голанд ставатиме ще кращим. Не лише цього сезону, а й у найближчі роки.

Це зробить його неймовірним гравцем. Ерлінг вже ним є, але він стане ще кращим, і це підвищить його шанси на Золотий м'яч", – сказав Ілкай у коментарі офіційному сайту Сіті.

Раніше ексзахисник Манчестер Сіті Лесскот зробив прогноз щодо майбутнього Голанда.