Украина: Вторая лига

Кияни поступилися з розгромним рахунком.

У матчі шостого туру Другої ліги зустрічалися ВАСТ з Миколаєва та київський Рубікон. Відзначимо, що матч переносили двічі: вперше він мав відбутися ще два тижні тому, але його скасували через масовані ракетні обстріли рашистів, а вчора команди так і не вийшли на поле через довготривалу повітряну тривогу.

Сьогодні команди нарешті зіграли поєдинок. Фінальний свисток арбітра зафіксував розгромну перемогу ВАСТа — 5:1.

ВАСТ Миколаїв — Рубікон 5:1

Голи: Стеценко, 6, Крамаренко, 42, Шкіндер, 55, Сухомлинов, 66, Гуменяк, 71, Стеценко, 76.

У турнірній таблиці Рубікон на передостанньому місці, ВАСТ піднявся на сьому сходинку.