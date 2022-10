Другое

Оголошені номінанти серед восьми різноманітних категорій.

Окрім урочистої церемонії вручення Золотого м’яча в якості нагороди найкращому футболісту та футболістці за останній рік, що проводиться під егідою відомого видання France Football, наприкінці року також останнім часом було вирішено відзначати спортивні досягнення за версією інших джерел.

Зокрема, існує церемонія Globe Soccer Awards — щорічна подія з приводу нагородження визначних людей та команд, які досягли найбільших досягнень у футбольному середовищі за звітній період.

Її було започатковано в 2010 році Європейською асоціацією клубів та футбольних агентів, а місцем проведення визначено Дубай (ОАЕ).

Перелік номінацій кожний наступний рік змінюється в довільному порядку, а в 2022 році будуть відзначати найкращих за наступними позиціями:

Найкращий футболіст року: Трент Александер-Арнольд, Карім Бензема, Жоау Канселу, Каземіро, Тібо Куртуа, Кевін Де Брейне, Луїс Діас, Філ Фоден, Ерлінг Голанд, Себастьян Алле, Чіро Іммобіле, Вінісіус Жуніор, Гаррі Кейн, Йосуа Кімміх, Роберт Левандовські, Ріяд Марез, Садіо Мане, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Лука Модрич, Крістофер Нкунку, Кріштіану Роналду, Мохамед Салах, Сон Хин Мін.

Найкраща футболістка року: Айтана Бонматі, Міллі Брайт, Люсі Бронз, Лінда Кайседо, Дебінья, Крістіан Ендлер, Керолайн Грем, Перніль Гардер, Ада Гегерберг, Женіфер Ермосо, Марі-Антуанетт Катото, Сем Керр, Катаріна Макаріо, Бет Мід, Вів’янн Мідема, Лена Обердорф, Александра Попп, Алесія Путельяс, Венді Ренар, Яміла Родрігес.

Найкращий клуб року: Аякс, Аль-Хіляль, Атлетіко Паранаенсе, Баварія, Бока Хуніорс, Айнтрахт, Феєнорд, Фламенго, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Мілан, Палмейрас, ПСЖ, Порту, Рейнджерс, Реал Мадрид, Рівер Плейт, Рома, Вільярреал, Вайдад.

Найкращий жіночий клуб року: Арсенал, Барселона, Баварія, Челсі, Ювентус, Ліон, ПСЖ, Реал Мадрид, Рома, Вольфсбург.

Найкращий тренер року: Карло Анчелотті, Соня Бомпастор, Сержіу Консейсао, Унаї Емері, Абель Феррейра, Ренату Гаушу, Жонатан Хіральдес, Олівер Гласнер, Хосеп Гвардіола, Сімоне Індзагі, Юрген Клопп, Жозе Моурінью, Юліан Нагельсманн, Стефано Піолі, Маурісіо Почеттіно, Арне Слот, Лучано Спаллетті, Мартіна Восс-Текленбург, Заріна Вігман, Хаві.

Найкращий молодий гравець року: Харіб Абдулла, Хуліан Альварес, Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга, Франсішку Консейсао, Гаві, Раян Гравенберх, Йошко Гвардіол, Рафаель Леау, Нуну Мендеш, Іляйш Моріба, Джамал Мусіала, Віктор Осімген, Педрі, Букайо Сака, Габріель Верон, Федеріко Вальверде, Вітінья, Душан Влахович, Флоріан Вірц.

Найкращий гравець року за версією вболівальників у TikTok: Карім Бензема, Тібо Куртуа, Кевін Де Брейне, Ерлінг Голанд, Роберт Левандовські, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Мохамед Салах.

Найкращий президент року: Халдун Аль-Мубарак (Манчестер Сіті), Пінту да Коста (Порту), Герберт Гайнер (Баварія), Флорентіно Перес (Реал Мадрид), Паоло Скароні (Мілан).

Проголосувати за найбільш уподобаних вами кандидатів за кожною з категорій можна на офіційному сайті премії.

Результати стануть відомі 17 листопада під час проведення офіційної церемонії.