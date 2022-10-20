Англія

Лондонці бажають зберегти півзахисника.

Челсі непогано попрацював на трансферному ринку влітку, але не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє журналіст Саймон Філліпс, лондонський клуб хоче підписати новий контракт з Матео Ковачичем.

Поточна угода хорватського півзахисника з Челсі діє до літа 2024 року.

В цьому сезоні Матео Ковачич відіграв 11 поєдинків, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше Жоржиньо відмовився продовжувати контракт із Челсі.