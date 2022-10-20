Англія

Лондонці обрали двох дуже сильних гравців.

Челсі розглядає можливість посилення середньої лінії поля у найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання Evening Standard, лондонський клуб обрав дві цілі — Джуда Беллінгема з Боруссії Д та Деклана Райса з Вест Гема.

Минулого сезону англійський хавбек провів 44 поєдинки, в яких забив шість голів та віддав 14 асистів.

У сезоні-2021/22 Райс провів 50 ігор за Вест Гем: на його рахунку п'ять голів та чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що Челсі не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів — клуб хоче продовжити контракт із Ковачичем.