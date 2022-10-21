Англія

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У рамках 12 туру англійської Прем'єр-ліги Лестер здобув впевнену перемогу над Лідсом.

Підопічні Брендана Роджерса відправили у ворота "павичів" два м'ячі без відповіді, одним з яких став автогол Коха.

Огляд матчу:

Лестер - Лідс 2:0

Голи: Кох, 16 (у власні ворота), Барнс, 35

Лестер: Уорд — Кастань, Амарті, Фас, Джастін — Прат (Перес, 70), Барнс (Іхеаначо, 85), Тілеманс, Сумаре (Менді, 64) — Дьюзбері-Холл, Варді (Дака, 64).

Лідс: Мельє — Крістенсен, Льоренте, Кох (Купер, 46), Фірпо (Кліх, 82) — Рока (Родріго, 46), Адамс, Ааронсон, Бемфорд (Харрісон, 65), Сіністерра (Гелхардт, 75), Саммервілл.