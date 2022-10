Дванадцятий тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення та традиційно надав нам достатньо приводів для обговорень.

Так, черговий перформанс Кепи допоміг Челсі уникнути поразки від Брентфорда, Ліверпуль мінімально обіграв Вест Гем, Кріштіану Роналду виявився незадоволений перемогою Манчестер Юнайтед над Тоттенгемом (а точніше тим, що він не взяв участь у цій перемозі), тоді як Стівен Джеррард втратив роботу в Астон Віллі за підсумками матчу із Фулгемом.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися в одинадцятому турі чемпіонату Англії сезону-2022/23.

У минулих підсумках туру Прем'єр-ліги велика увага в огляді матчу Астон Вілли проти Челсі була приділена грі голкіпера "синіх" Кепи Аррісабалаги, який з приходом на посаду головного тренера Грема Поттера поки що виграє конкуренцію у Едуара Менді за роль першого номера у воротах лондонського клубу. Минулий матч із Брентфордом показав, що перебування Кепи у старті Челсі аж ніяк невипадкове. Баск знову кілька разів врятував "синіх" від пропущеного м'яча, тим самим дозволивши своїй команді здобути хоча б нічию у цій зустрічі та провівши п'ятий "сухий" матч поспіль.

Дивлячись на підсумковий нічийний результат, звичайно, можна сказати, що Челсі безперечно втратив очки проти менш іменитого суперника. Але виходячи з побаченого за грою, Брентфорд створив біля воріт "синіх" більше небезпечних моментів, незважаючи на те, що очікувано фактично повністю поступився у володінні м'ячем та загальною кількістю ударів. Але в чому команда Томаса Франка точно не поступилася, то це в інтенсивності пресингу, за рахунок якого Челсі було важко довго зберігати контроль м'яча.

Також не можна не відзначити, що Грем Поттер надав відпочинок кільком ключовим виконавцям з огляду на те, що цей тур проходив посеред тижня. Через це ті ж Рахім Стерлінг, П'єр-Емерік Обамеянг та Маттео Ковачіч залишилися на лаві запасних і виходили у другому таймі у сподіваннях вирвати непросту перемогу. Але не вийшло. Хоча, виходячи із загальної картини, яку ми спостерігали на полі, нульову нічию з погляду Челсі важко назвати незадовільним результатом.

Брентфорд — Челсі 0:0

Брентфорд: Рая — Занка, Мі, Піннок, Рерслев, Генрі — Оньєка (Баптіст, 60), Янельт, Єнсен (Дасілва, 73) — Мбемо (Вісса, 72), Тоуні.

Челсі: Кепа — Кукурелья (Пулішич, 61), Кулібалі, Чалоба, Аспілікуета — Лофтуч-Чік, Жоржиньо, Гаверц (Обамеянг, 81), Маунт (Чуквуемека, 62), Галлагер (Ковачич, 15) — Броя (Стерлінг, 62).

Як сказав Ерік тен Гаг під час пресконференції після матчу з Тоттенгемом: "Сьогодні ви побачили наш прогрес". І з цим важко не погодитись. Насправді прогрес у виконанні "червоних дияволів" з призначенням нідерландського фахівця ми спостерігали і раніше, що заперечувати неможливо. Але саме зустріч зі "шпорами" стала найкращим прикладом прояви цього прогресу відтоді, як у команду прийшов тен Гаг.

Протягом усього поєдинку із Тоттенгемом манкуніанці контролювали гру. Манчестер Юнайтед був продуктивним і з м'ячем, і, що важливіше, без м'яча, чого ми не могли спостерігати на дистанції протягом останніх кількох сезонів. Окремо хочеться відзначити пресинг МЮ — так-так, "червоні дияволи" навчилися пресингувати і організованіше діяти в позиційній грі, що просто не може не тішити фанатів "червоних дияволів".

А ось Тоттенгем абсолютно не здивував, і, заради справедливості, протягом зустрічі лондонський клуб міг пропускати набагато більше, ніж два м'ячі, якби не Уго Льоріс та не обличчя Еріка Даєра. "Шпори" грали так само, як і свої попередні матчів десять, але, як показує практика, для досягнення результатів цього не завжди достатньо і потрібно вміти дивувати не лише вболівальників, а й своїх суперників.

Єдиною ложкою дьогтю для Манчестер Юнайтед стала поведінка Кріштіану Роналду наприкінці матчу, який просто залишив лаву для запасних ще до фінального свистка через те, що його не випустили на заміну... І знаєте, як людині, яка в суперечках між Мессі та Роналду часто ставала на бік португальця саме через його професіоналізм, мене така поведінка розчарувала як звичайного вболівальника. У такі моменти задаєшся питанням: а що ще залишилося у Роналду, якщо й професіоналізму вже немає? Варто вкотре віддати належне тен Гагу, який не повівся на ці провокації, не спробував "зам'яти" і просто виключив із заявки на матч із Челсі легендарного футболіста, час якого, на жаль, невблаганно добігає кінця.

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 2:0

Голи: Фред, 47, Фернандеш, 69.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Шоу, Мартінес, Варан, Далот — Фред, Каземіро (Еріксен, 87) — Санчо (Еланга, 87), Фернандеш, Антоні (Мактоміней, 76) — Рашфорд.

Тоттенгем: Льоріс — Девіс, Даєр (Санчес, 82), Ромеро — Перішич (Спенс, 89), Хейб'єрг, Біссума (Лукас Моура, 82), Бентанкур (Скіпп, 89), Доерті (Сессеньйон, 82) — Кейн, Сон.

Попередження: Каземіро.

Після енерговитратного поєдинку Ліверпуля проти Манчестер Сіті минулими вихідними чекати на феєричний виступ від підопічних Юргена Клоппа проти Вест Гема виявилося помилкою. Але навіть у таких умовах мерсисайдцям вдалося здобути мінімальну перемогу завдяки єдиному голу Дарвіна Нуньєса, хай і з великими труднощами.

Звичайно, з урахуванням нереалізованого пенальті Джаррода Боуена та промаху з кількох метрів наприкінці матчу у виконанні Томаша Соучека, мимоволі з'являється бажання сказати, що підопічним Клоппа відверто пощастило здобути проти "молотобійців" три очки. І це бажання не є якимось необґрунтованим, адже справді, незважаючи на перевагу у кількості створених моментів, Ліверпуль мало чим вразив. У той же час і Вест Гем не зміг реалізувати свої неймовірні нечисленні моменти, за що й поплатився підсумковою поразкою.

Як би там не було, але Ліверпуль закономірно переміг із мінімальним рахунком і піднявся вже на сьомий рядок у турнірній таблиці. Дивлячись на календар наступних поєдинків, здається, що повернення "червоних" до топ-4 є лише питанням часу, адже найважче вже позаду.

Ліверпуль - Вест Гем 1:0

Гол: Нуньєс, 22

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Цімікас (Робертсон, 81) — Салах, Гендерсон, Тьяго (Фабіньйо, 58), Карвалью (Джонс, 57) — Фірміно (Мілнер, 81), Нуньєс (Елліотт, 57).

Вест Гем: Фабьянскі — Крессвелл, Керер, Зума, Джонсон — Соучек, Райс, Даунс (Антоніо, 74) — Форнальс (Бенрахма, 61), Боуен — Скамакка.

Нереалізований пенальті: Боуен, 45

Команда Роберто Де Дзербі знову втрачає очки. Колишній тренер донецького Шахтаря провів на чолі Брайтона вже свій четвертий матч, але поки що "чайки" не знають перемог при новому керманичі. Здається, що всі свої голи Брайтон забив у тому самому першому феєричному поєдинку з Ліверпулем на Енфілді... Зараз же, незважаючи на домінування за грою, у підопічних Де Дзербі спостерігаються проблеми на завершальній стадії. 0:0 за підсумками матчу з Ноттінгемом.

Брайтон — Ноттінгем Форест 0:0

Ще одна невдача Вулвергемптона. Після звільнення Бруну Лаже стан справ "вовків", як і раніше, залишає бажати кращого. Усього одна перемога над Ноттінгемом на минулих вихідних, а зараз – чергова поразка від Крістал Пелес, який продовжує набирати обертів після непростого календаря.

Крістал Пелас — Вулвергемптон 2:1

Голи: Езе, 47, Заха, 70 — А. Траоре, 31

Саутгемптон перервав серію Борнмута без поразок. Єдиного гола Че Адамса на дев'ятій хвилині зустрічі виявилося достатньо для того, щоб забезпечити "святим" мінімальну перемогу над "вишнями". До цього підопічні Гарі О'Ніла не програвали шість матчів поспіль в АПЛ (2 перемоги та 4 нічиї).

Борнмут — Саутгемптон 0:1

Гол: Адамс, 9

Третя поразка поспіль для Евертона. Непростий період для команди Френка Лемпарда, але не варто робити передчасних висновків. Календар "ірисок" дуже непростий. Раніше вони поступилися Манчестер Юнайтед та Тоттенгему, а зараз — Ньюкаслу, який набрав непоганий хід із шести поєдинків без поразок поспіль (3 перемоги, 3 нічиї).

Ньюкасл - Евертон 1:0

Гол: Альмірон, 31

Лідс віддав усі сили проти Арсеналу? Минулими вихідними підопічні Джессі Марша провели більш ніж хороший матч проти лідера чемпіонату, але з різних причин не змогли забити і зазнали мінімальної поразки. Зараз ситуація схожа — маючи перевагу у володінні м'ячем і кількості створених моментів у другому таймі, Лідс не зміг повернутися в гру після перерви, хоча мав на це всі шанси. У підсумку команда Роджерса двічі вразила ворота супротивника ще в першому таймі та здобула три очки.

Лестер - Лідс 2:0

Голи: Кох, 16 (у власні ворота), Барнс, 35

Фатальний матч для Стівена Джеррарда. Ось і завершилася нетривала історія легенди Ліверпуля на чолі бірмінгемців, і, на жаль, завершилася ця історія безславно. Призначаючи Джеррарда на посаду головного тренера близько року тому, керівництво Астон Вілли сподівалося, що клуб вийде на новий рівень і боротиметься хоча б за вихід до Ліги конференцій, але наразі ми маємо перебування "левів" поблизу зони вильоту. За Джеррарда Астон Вілла завжди демонструвала свій клас спалахами — навіть цього сезону бірмінгемці або могли відібрати очки у Манчестер Сіті, або повністю провалитися, як це сталося з Фулгемом. Підсумком останньої поразки стала відставка Джеррарда з посади головного тренера, яка не можна сказати, що не напрошувалася.

Фулгем — Астон Вілла 3:0

Голи: Рід, 36, Мітрович, 68, Мінгз (у власні ворота)

Як виглядав "демарш Роналду" наприкінці матчу з Тоттенгемом:

The internet keeps winning pic.twitter.com/CAU1aiRwxk

Уго Льоріс в матчі з Манчестер Юнайтед:

А ось чим займалися вболівальники Арсеналу через перенесення матчу з Манчестер Сіті, поки інші грали:

We must be seen, Arsenal fans Assemble 😂 pic.twitter.com/pvnYG2OIY8