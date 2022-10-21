Англія

Лондонський клуб пролонгував угоду з основним захисником.

Лондонський Арсенал на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракта з центрбеком Габріелем Магальяйнсом.

Клуб не повідомляє про деталі контракту, але як пишуть британські ЗМІ, нова угода буде діяти до 2027 року.

"Чудово, що ми домовилися про нову угоду з Габі. У свої 24 роки він все ще молодий гравець і є частиною нашого майбутнього. Відтоді як він приєднався до нас у 2020 році, його результати були дуже сильними, і його позитивний вплив на наші результати був очевидним для всіх", — сказав технічний директор лондонців Еду.

"Я дуже радий підписати новий контракт з Арсеналом, тому що це такий великий клуб. Це моя мрія, і сьогодні найкращий день у моєму житті. Я дуже радий продовжити свій контракт.



Кожну гру вболівальники підштовхують команду вперед. Ось чому я такий радий залишитися тут. Арсенал — мій дім. У майбутньому я хочу вигравати матчі з Арсеналом, я хочу вигравати трофеї з Арсеналом і залишатися тут надовго", — сказав футболіст.

Габріел перейшов в Арсенал з французького Лілля у 2020 році. У цьому сезоні на його рахунку 10 матчів в АПЛ.