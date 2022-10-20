Ліга Європи

Сьогодні відбудеться перенесена гра групової стадії Ліги Європи.

Лондонський Арсенал у своєму офіційному твіттері опублікував стартовий склад на перенесений матч групового етапу Ліги Європи проти голландського ПСВ.

Як і очікувалося, в ньому не знайшлося місця українцю Олександру Зінченку, який продовжує відновлюватися після травми литкового м'яза.

Таким чином Зінченко пропустить п'ятий поспіль матч для команди Мікеля Артети.

Після трьох ігор Арсенал та ПСВ посідають перші два місця у групі, набравши дев'ять та сім очок відповідно. За ними йдуть Буде-Глімт та Цюріх – чотири та нуль балів відповідно після чотирьох зустрічей.

Нагадаємо, матч Арсенал — ПСВ розпочнеться о 20:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.

Раніше Артета розповів, коли Зінченко повернеться після травми.