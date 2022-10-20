Ліга Європи

Команда Мікеля Артети гарантувала собі місце у плей-офф турніру.

У перенесеному матчі другого туру групового етапу Ліги Європи лондонський Арсенал мінімально обіграв голландський ПСВ з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч був забитий у середині другого тайму, коли на 71 хвилині Такехіро Томіясу прострілив у штрафний майданчик, де м'яч рикошетом від гравців ПСВ відскочив до Граніту Джаки, який розстріляв ворота суперника.

Після чотирьох турів Арсенал набрав 12 очок, здобувши чотири перемоги. Завдяки цьому команда Мікеля Артети, у якій виступає українець Олександр Зінченко, забезпечила собі місце у плей-офф. У ПСВ сім балів та друге місце.

Арсенал — ПСВ 1:0

Гол: Джака, 71.

Арсенал: Тернер — Тірні, Габріел, Голдінг, Томіясу (Вайт, 76) — Вієйра (Едегор, 67), Джака, Локонга (Партей, 67), Сака (Нельсон, 85) — Жезус (Мартінеллі, 76), Нкетіа.

ПСВ: Бенітес — Макс (Тезе, 65), Обіспо, Рамалью, Мвене — Гутьєррес, Сангаре — Гакпо, Верман (Де Йонг, 77), Сімонс (Ледесма, 90+1) — Тіль (Мадуеке, 65).

Попередження: Джака, Тірні, Едегор — Гутьєррес.