Англія

О 17:00 "ірискам" протистоятиме Крістал Пелес.

У матчі тринадцятого туру АПЛ Евертон на ліверпульському стадіоні Гудісон Парк протистоятиме лондонському Крістал Пелес. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

До стартового складу команди Френка Лемпарда вже традиційно потрапив Віталій Миколенко. Цілком віогідно, що цього разу він зіграє на позиції лівого центрального захисника.

Нагадаємо, що наш співвітчизник отримав низькі оцінки від WhoScored за матчі проти Тоттенгема та Ньюкасла.