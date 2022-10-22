Англія

Команда Юргена Клоппа невдало виступає без своїх фанатів.

У рамках 13 раунду англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль у гостях несподівано програв аутсайдеру АПЛ Ноттінгем Форест — 0:1.

Команда Юргена Клоппа створила досить багато моментів, але і Ноттінгем заслуговував на перемогу.

Таким чином можна констатувати, що цього сезону клуб з Мерсисайду ще не вигравав у гостях. На рахунку команди в виїзних матчах дві нічиї та три поразки.

Також цікаво, що Ліверпуль в останніх шести матчах виграв лише два рази — в Манчестер Сіті та Вест Гема у попередньому турі.

Після 11 зіграних турів "червоні" займають сьому позицію в АПЛ з 16 набраними балами. До Арсенала — 11 очків відриву, до Ман Сіті — 7 балів.