Англія

"Червоні" зазнали четвертої поразки у нинішному розіграші АПЛ.

У матчі дванадцятого туру АПЛ новачок нинішнього сезону Ноттінгем Форест мінімально переграв Ліверпуль і здобув другу звитягу у сезоні. Переможним голом на початку другого тайму відзначився нігерійський форвард Тайво Авонії.

За підсумками гри "лісникам" вдалося піднятися на передостанню сходинку у таблиці, залишивши позаду Лестер. Ліверпуль станом на зараз — сьомий.

Ноттінгем Форест — Ліверпуль — 1:0

Гол: Авонії, 55

Ноттінгем Форест: Дін Хендерсон — Ор'є, Кук, Маккенна, Вільямс (Лоді, 73) — Єйтс, Фройлер, Куяте (Мангала, 80) — Гіббс-Вайт, Авонії (Воррелл, 64), Лінгард (Б. Джонсон, 64)

Ліверпуль: Аліссон — Мілнер (Александер-Арнольд, 62), Джо Гомес, ван Дейк, Робертсон — Елліотт, Фабіньо, Джонс — Салах, Фірміно (Окслейд-Чемберлен, 76), Карвалью (Дж. Хендерсон, 62)

Попередження: Воррелл, 88, Лоді, 90 — Джо Гомес, 54

Відзначимо, що українець Віталій Миколенко розпочне зі стартових хвилин матч іншого ліверпульского клубу — Евертона. О 17:00 за київським часом "ірискам" протистоятиме Крістал Пелес.