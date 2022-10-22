Англія

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

Ліверпуль в рамках поєдинку дванадцятого туру чемпіонату Англії грав на виїзді проти Ноттінгем Форест та не зміг здобути бали.

Команда Юргена Клоппа пропустила на початку другого тайму, а потім так і не змогла перевернути хід гри.

Огляд матчу:

Ноттінгем Форест — Ліверпуль — 1:0

Гол: Авонії, 55

Ноттінгем Форест: Дін Хендерсон — Ор'є, Кук, Маккенна, Вільямс (Лоді, 73) — Єйтс, Фройлер, Куяте (Мангала, 80) — Гіббс-Вайт, Авонії (Воррелл, 64), Лінгард (Б. Джонсон, 64)

Ліверпуль: Аліссон — Мілнер (Александер-Арнольд, 62), Джо Гомес, ван Дейк, Робертсон — Елліотт, Фабіньо, Джонс — Салах, Фірміно (Окслейд-Чемберлен, 76), Карвалью (Дж. Хендерсон, 62)

Попередження: Воррелл, 88, Лоді, 90 — Джо Гомес, 54