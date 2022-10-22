Статистичний портал традиційно оцінив гру учасників.
Віталій Миколенко, getty images
22 жовтня 2022, 19:59
Евертон в рамках поєдинку тринадцятого туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі Крістал Пелас і здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0.
Авторитетний статистичний портал Whoscored оцінив гру Віталія Миколенка у 7,2 бала. Портал визнав найкращим гравцем зустрічі Гордона, який отримав 7,9 бала.
Зазначимо, що в цьому сезоні український захисник відіграв 11 матчів на клубному рівні.
Нагадаємо, що Віталій Миколенко був одним з найгірших гравців матчу Ньюкасл — Евертон за версією WhoScored