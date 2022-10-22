Англія

Француз, мабуть, пропустить чемпіонат світу.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку тринадцятого туру чемпіонату Англії грає на виїзді проти Челсі.

На початку другої половини гри Рафаель Варан невдало вступив у відбір та отримав пошкодження.

Французький захисник не зміг продовжити гру та покинув поле зі сльозами на очах. Проте, варто відзначити, що пішов він на своїх ногах.

Нагадаємо, гра Челсі — Манчестер Юнайтед розпочалась о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.