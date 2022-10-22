Англія

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку тринадцятого туру чемпіонату Англії грав на виїзді проти Челсі та здобув нічию.

"Червоні дияволи" пропустили під завісу гри, проте змогли зрівняти рахунок в компенсований час завдяки дебютному голу Каземіро.

Огляд матчу:

Челсі — Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Жоржиньйо, 87 (пен.) — Каземіро, 90+4



Челсі: Аррісабалага — Чалоба, Сілва, Кукурелья (Ковачич, 37) — Аспілікуета, Лофтус-Чік (Чуквуемека, 79) Жоржиньйо, Чілвелл — Маунт, Стерлінг (Броя, 79) — Обамеянг (Пулишич, 74).



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан (Лінделеф, 59), Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен (Мактоміней, 80) — Антоні, Фернандеш, Санчо (Фред, 52) — Рашфорд (Кланга, 81).



Попередження: Жоржиньйо — Антоні, Фред, Шоу, Мартінес