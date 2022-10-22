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Челсі — Манчестер Юнайтед, getty images
22 жовтня 2022, 22:16
Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку тринадцятого туру чемпіонату Англії грав на виїзді проти Челсі та здобув нічию.
"Червоні дияволи" пропустили під завісу гри, проте змогли зрівняти рахунок в компенсований час завдяки дебютному голу Каземіро.
Огляд матчу:
Челсі — Манчестер Юнайтед 1:1
Голи: Жоржиньйо, 87 (пен.) — Каземіро, 90+4
Челсі: Аррісабалага — Чалоба, Сілва, Кукурелья (Ковачич, 37) — Аспілікуета, Лофтус-Чік (Чуквуемека, 79) Жоржиньйо, Чілвелл — Маунт, Стерлінг (Броя, 79) — Обамеянг (Пулишич, 74).
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан (Лінделеф, 59), Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен (Мактоміней, 80) — Антоні, Фернандеш, Санчо (Фред, 52) — Рашфорд (Кланга, 81).
Попередження: Жоржиньйо — Антоні, Фред, Шоу, Мартінес