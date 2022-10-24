Англія

Іспанець впевнений у своєму підопічному.

Головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола прокоментував бомбардирські звитяги нападника Ерлінга Голанда.

"Не треба бути генієм, щоб сказати, що якщо він продовжуватиме в тому ж ритмі, забиваючи майже в кожній грі, він безперечно поб'є рекорд. Але у футболі все можливо — сьогодні ви забиваєте, а за кілька днів перестанете це робити.

Я не розмовляв із Голандом на цю тему. Я думаю, що він щасливий, коли команда перемагає, а не коли програє. Усі мають неймовірне прагнення забивати голи. Це нормально. Він має бути таким", — цитує Гвардіолу Goal.com.

Рекорд АПЛ належить Салаху, який у сезоні 17/18 забив 32 голи. У Голанда наразі 17 м'ячів у 11 матчах.