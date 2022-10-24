Італія

Футболіст розповів про завершення кар'єри та травму.

Колишній вінгер Баварії та збірної Франції Франк Рібері зізнався, що завершивши кар'єру буде займатись здоров'ям, яке підкосилося під час гри.

"Три місяці тому все було нормально, але у липні я вперше відчув адський біль у коліні. У стартовому матчі чемпіонату з Ромою я зіграв, незважаючи на цей біль. Далі він ставав дедалі сильнішим. Я не вважаю себе крихким, але після цього три дні не міг рухатися.

Лікарі сказали, що все дуже серйозно і прийшов час зупинитись. Я не міг повірити, що мушу залишити футбол. Я хотів визначитись, коли завершу кар'єру. І цей час, на жаль, вже настав.

Менш ніж місяць тому я побував у Мюнхені на медичній консультації. Я думав, що, можливо, вдасться знайти вихід зі становища. Але правда виявилась досить важкою. Зараз мені потрібна операція, щоб просто нормально жити", — розповів футболіст.

Нагадаємо, що перед матчем Серії А 39-річний Рібері подякував фанатам Салернітани за підтримку зі сльозами на очах.