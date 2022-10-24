Футболіст розповів про завершення кар'єри та травму.
Лікарі надають допомогу Рібері, Getty Images
24 жовтня 2022, 15:57
Колишній вінгер Баварії та збірної Франції Франк Рібері зізнався, що завершивши кар'єру буде займатись здоров'ям, яке підкосилося під час гри.
"Три місяці тому все було нормально, але у липні я вперше відчув адський біль у коліні. У стартовому матчі чемпіонату з Ромою я зіграв, незважаючи на цей біль. Далі він ставав дедалі сильнішим. Я не вважаю себе крихким, але після цього три дні не міг рухатися.
Лікарі сказали, що все дуже серйозно і прийшов час зупинитись. Я не міг повірити, що мушу залишити футбол. Я хотів визначитись, коли завершу кар'єру. І цей час, на жаль, вже настав.
Менш ніж місяць тому я побував у Мюнхені на медичній консультації. Я думав, що, можливо, вдасться знайти вихід зі становища. Але правда виявилась досить важкою. Зараз мені потрібна операція, щоб просто нормально жити", — розповів футболіст.
Нагадаємо, що перед матчем Серії А 39-річний Рібері подякував фанатам Салернітани за підтримку зі сльозами на очах.