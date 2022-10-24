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Українці вдало розпочали відбір.

Юнацька збірна України U-17 під керівництвом Юрія Мороза стартувала у відборі на чемпіонат Європи-2023. У першому матчі юнаки зіграли проти збірної Азербайджану.

Українці домоглися розгромної перемоги, забивши супернику п'ять м'ячів, але й пропустили двічі. Чотири голи в складі жовто-синіх забив форвард Зорі Матвій Пономаренко, ще один м'яч на рахунку його одноклубника Кирила Осипенка. Азербайджанці відповіли влучними ударами Хусейнова і Маммадова.

Україна відразу заскочила на першу сходинку турнірної таблиці. Боснія і Герцеговина, яка обіграла Ліхтенштейн з рахунком 2:0, друга.

У наступному турі, який відбудеться 27 жовтня, команда Юрія Мороза зустрінеться з Ліхтенштейном.

Азербайджан U-17 - Україна U-17 2:5

Голи: Хусейнов, 77, Маммадов, 83 (з пен) – Пономаренко, 33 (з пен), 39, 59, 68, Осипенко, 90.

Україна: Бакус (Суркіс, 67) — Бакай, Коробов (Дігтярь, 67), Захарченко, Дикий — Хан (Лобко, 67), Іщенко, Білий (Осипенко, 85), Пашко, Калин — Пономаренко (Цуканов, 72).