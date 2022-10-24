Англія

Перший досвід Майкла Карріка на посаді головного тренера.

Англійський Мідлсбро, який представляє Чемпіоншип, оголосив ім'я нового головного тренера. Ним став колишній півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Майкл Каррік. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Деталі контракту невідомі. На цій посаді він змінив Кріса Уайлдера.

Вже у матчі 17 туру Чемпіоншипу Каррік проведе перший поєдинок на посаді головного тренера. "Боро" відправиться в гості до Престона.

Зараз Мідлсбро займає 21 місце у турнірній таблиці із 17 балами у своєму активі. Каррік останнім часом був без роботи після того, як залишив Манчестер Юнайтед, де працював виконуючим обов'язки головного тренера після відставки Сульшера.