Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Черговий тур Бундесліги подарував цікаві події. Фантастичний за якістю матч дортмундської Боруссії, перемога Баварії у Зінсхаймі, та інше.

Кращий матч сезону Дортмунда?

Багато людей встигло видати купу компліментів дортмундцям після матчу зі Штутгартом. Дехто навіть назвав його найкращим у цьому сезоні.

Кобель — Зюле, Хуммельс (Пасслак, 66), Шлоттербек (Джан, 56), Геррейро (Вольф, 80) — Озкан, Беллінгем — Адеємі (Азар, 66), Брандт, Рейна (Модест, 66) — Мукоко

Мюллер — Мавропанос, Антон, Загаду — Сілас (Фюріх, 57), Ахамада (Каразор, 73), Ендо, Мійо (Нартей, 57), Соса — Гірассі (Пфайффер, 73), Томас (Переа, 62)

Доволі відносно. За реалізацією – безперечно згоден, Боруссія якраз-таки цієї кампанії забиває доволі мало, як на власні стандарти. За якістю – частково також, проте варто згадати також й моменти суперника. У статистиці можна не побачити цього, проте деякі атаки гостей були небезпечними за потенціалом, хоча й не дійшли до ударів.

А якщо справа доходила до пострілів, то виглядало дуже небезпечно. 10% було нанесено з воротарської, 60% — зі штрафної.

Фейл у матчі проти берлінського Уніона забутий. Саме тому я вважаю Грегора сильним голкіпером. Кобель може припуститися помилки (які в нього стаються на часто), а вже у наступному поєдинку витягнути свою команду. З Ганновером у кубку воротар навіть отримав відзнаку гравця матчу. З колишнім клубом також виручив.

Штутгарт дещо змінився з приходом Майкла Віммера, проте "Шваби" поки що не виглядають більш цілісно. Потрібно зачекати.

На цьому песимізм до Боруссії закінчується. "Джмелі" дійсно провели блискучий матч у нападі, а їхній пресинг та бажання дуже сподобалися. Особливо відмітимо нестримного Джуда, а також Зюле. Німець вийшов на позиції правого захисника (Меньє серйозно зламався з Ганновером та ризикує пропустити чемпіонат світу) та зробив 1+1. Його рейд у епізоді з першим голом – цукерка.

Круто, проте ми ж знаємо нестабільність команди. Давайте зачекаємо принаймні до наступного поєдинку проти Айнтрахта, де є великий ризик втратити очки.

Баварія також перемогла Гоффенгайм. Обидва голи прийшли у першому таймі.

Айнтрахт заскочив до чолової четвірки

Команда з Франкфурта впевнено перемогла суперника на виїзді.

Зіппель – Скаллі (Геррманн, 90+2), Фрідріх, Ельведі, Бенсебаїні – Вайгль, Коне (Нец, 71) – Штіндль (Нгуму, 70), Крамер, Плеа – Тюрам

Трапп – Тута, Якіч, Н'Діка – Ебімбе, Камада (Роде, 53), Соу, Ленц – Ліндстрьом (Аліду, 83), Гьотце – Муані (Борре, 83)

Можливо, Гладбаху не вистачило свого лідера. І мова зараз не про когось з групи атаки чи захисту, а Зоммера. Швейцарець отримав травму щиколотки, отже в ворота довелося встати Зіппелю. Як же йому напевно образливо, що матч закінчився подібним чином.

Айнтрахт нарешті знайшов оптимальну форму. Команда декласувала Баєр у попередньому турі Бундесліги, а взагалі якщо не брати поразку Бохуму виглядає солідно.

Боруссію було знешкоджено абсолютно спокійно. Франкфурт розірвав суперника у контратаках, а коли ті намагалися відповідати, блискуче грав Кевін Трапп. Німець блискуче парирував постріл спершу Маркуса Тюрама, а потім Ларса Штіндля з дуже близької відстані.

Гладбаху вдалося відповісти лише у середині другого тайму, і той постріл Тюрама залишився єдиним у площину воріт у другій половину зустрічі.

Враховуючи спад Баєра та проблеми Лейпцига саме колектив Фарке вважав фаворитом у боротьбі за четверту сходинку, проте поки що виглядає клуб вельми нерівно.

Коротко про інші матчу туру:

- Неймовірно, проте Майнц розгромив Кельн, а команда Баумгарта примудрилася провести дуже поганий матч (5:0). На перших хвилинах Маркус Інгвартсен реалізував пенальті, а розгром було оформлено до перерви. Навіть після цього гості не взбадьорилися, пропустивши ще. Особливо розкішно виглядав постріл зі штрафного у виконанні Аарона Карріколя. "Карнавальники" забили ще й шостий, проте його було відмінено через офсайд. Не часто традиційно організовані "козлики" поступаються подібним чином, проте ситуативні провали трапляються з кожним.

- І Лейпциг не виняток з правил. Команда створила неймовірний камбек у матчі проти Аугсбурга, проте взагалі не повинна доводити справу до подібних речей у іграх з суперниками такого класу (3:3). "Фуггери" забили з пенальті у першому таймі (Мергім Беріша), а потім доклали ще цеглинок задля перемоги зусиллями того ж німця, який віддав 2 асисти на товаришів по колективу. Здавалося, що "бики" черговий раз втратять очки, проте вони зуміли знайти в собі сили та переломити хребет зустрічі. Допомогла й червона картка у складі малих баварців. Вирішального гола на останніх хвилинах забив Новоа Рамос.

- Баєр та Вольфсбург не виявили переможця у матчі (2:2). Мусса Діабі не реалізував пенальті у першому таймі, проте потім відмітився голом, Роберт Андріх забив чудернацький автогол у середині тайма. Після перерви Макс Арнольд не промахнувся з позначки, а на останніх хвилинах Джеремі Фрімпонг зрівняв рахунок.

- Фрайбург всуху переміг Вердер (2:0). Господарям допомогла видалення Фрідля у першому таймі, а героєм матчу став Вінченцо Гріфо, який спершу асистував захиснику Лукасу Кюблеру (хоча асист там був дуже формальним), а потім піжонським чином підсічкою реалізував свою спробу з пенальті (відсвяткував у стилі співвітчизника Луки Тоні, побивши його рекорд та ставши найрезультативнішим італійцем у Бундеслізі).

- Уніон зазнав другої поразки за чотири поєдинки. Кривдником лідера став Бохум (2:1). Єдиний гол гості забили лише у доданий до другого тайму час. Команда Фішера заслужено є першою у таблиці, проте навряд чи її вистачить на цілу дистанцію чемпіонату. А якщо програвати безнадійному аутсайдеру, то взагалі. Що цікаво, колишній гравець рурців Пантовіч ще й не реалізував пенальті.

- Ще один очевидний кандидат на виліт, Шальке, на останніх хвилинах програв Герті, що здобула лише другу перемогу у Бундеслізі (2:1). Не знаю, як з такою обороною Гельзенкірхен планує лишитися у еліті. Обидва голи "старої дами" – помилка Шволова після дального удару та нестримний сольний рейд Канга. Івуарієць забив, до речі, у ендшпілі.

Цікаві факти:

- Розгромна перемога у виконанні Майнца стала найбільшою перемогою клубу в історії у Бундеслізі наряду з тріумфом проти бременського Вердера (також 5:0, грудень 2019-го).

- Цього сезону Кельн 9 разів по ходу певних матчів програвав у чемпіонаті з рахунком 1:0.

- Лейпциг отримав третій пенальті у власні ворота цього сезону, стільки ж клуб отримав за весь попередній сезон.

- Ермедін Деміровіч з Аугсбурга забив свого п'ятого гола цієї кампанії, повторивши власне максимальне досягнення з сезону-2020/21.

- Мусса Діабі встановив новий рекорд швидкості сезону — 22,69 миль/год (36,52 км/год), швидше за попередній рекорд Шеральдо Беккера (22,37 миль/год (33 км/год).

- Макс Арнольд реалізував лише свій другий пенальті у Бундеслізі, не реалізувавши перший у жовтні 2017 року проти Гоффенгайма.

- М'яч Джуда Беллінгема став найшвидшим голом дортмундців у Бундеслізі з 6 березня 2021 року, коли Голанд забив голясо у ворота мюнхенської Баварії.

- Штутгарт не перемагав на виїзді в Бундеслізі з 11 грудня 2021 року (2:0 проти Вольфсбурга) - серія з 15-и матчів.

- Садіо Мане вперше почав гру у Баварії на лаві запасних.

- Себастьян Руді та Анджело Штіллер з Гоффенгайма це колишні гравці Баварії.

- Нільс Петерсен забив 18 голів у 69 іграх Бундесліги за Вердер, перш ніж перейти у Фрайбург у 2014 році.

- Червона картка Фрідля стала другим найшвидшим видаленням гравця Вердера, у 1995 році в матчі проти Кайзерслаутерна Жуніор Баяно відзначився червоним світлом після дев’яти хвилин.

- Коло Муані відзначився своєю шостою результативною передачею в кампанії – це найвищий показник ліги зараз.

- На рахунку Маркуса Тюрама вісім голів у Бундеслізі цього сезону, що ставить його на вершину таблиці бомбардирів разом із Нікласом Фюллькругом.

- Це був перший випадок з моменту перемоги Інгольштадта над Лейпцигом з рахунком 1:0 у грудні 2016 року, коли команда, яка займає останнє місце (зараз Бохум), обіграла лідера (зараз Уніон).

- Шеральдо Беккера змінювали в усіх турах цього сезону.

- Люка Тузар забив свій другий гол у сезоні, що вдвічі більше, ніж у сезоні-2021/22.

- Флоран Молле став 275-им гравцем, який забив за Шальке в Бундеслізі один. Жодна інша команда не має стільки бомбардирів в історії ліги.

Найкращий гол 11-го туру

Аарон Карріколь (Майнц)

Джуд Беллінгем (Боруссія)

Найкращий гравець 11-го туру

Мергім Беріша (Аугсбург) – 1+2 у матчі проти Лейпцига

Ніклас Зюле / Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд) – 1+1 та 2+0 у матчі проти Штутгарта

Вінченцо Гріфо (Фрайбург) – 1+1 з Вердером, що дозволили його команді увійти до зони Ліги чемпіонів

Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт Франкфурт) – 2+0, що дозволили його команді переграти Боруссію

Символічна збірна 11-го туру