Англія

Коуч задоволений захисником, попри критику.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг прокоментував повернення Гаррі Магвайра в склад команди.

"Він завжди відіграє важливу роль. Він отримав травму та радий, що повернувся, і тепер йому потрібно повернутися до ігор.

Йдеться завжди про рівень виступів. Щодо його якостей – з цим немає жодних проблем. Він чудовий гравець і має потенціал", — сказав тен Гаг.

Нагадаємо, 27 жовтня о 22:00 МЮ зіграє з Шерифом в Лізі Європи. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.