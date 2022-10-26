Другое

Дивіться огляд гри Юнацької ліги УЄФА на Football.ua.

У першому матчі другого етапу Юнацької ліги УЄФА львівський рух U-19 здобув перемогу над турецьким Галатасараєм (3:1).

У складі львівської команди результативними ударами відзначилися Столярчук та Добрянський, а Ердем зрізав м'яч у свої ворота. У турків єдиний м'яч забив Акман.

Нагадаємо, якщо Рух пройде турецький клуб, то на львів'ян чекають стикові матчі за місце в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Огляд матчу

Галатасарай — Рух 1:3

Голи: Акман, 34 — Столярчук, 5, Ердем, 8 (автогол), Добрянський, 79.

Рух: Герета — Роман, Холод, Слюбик, Кітела — О.Федор (Бойко, 88), Підгурський, Сапуга, Столярчук — Пастух (Добрянський, 50), А.Федор (Ніколаєв, 82).