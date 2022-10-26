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Замість матчу із країною-терористом, боснійці зіграють проти Марокко.

Збірна Боснії і Герцеговини відмовилася від проведення товариського матчу проти росії. Про це повідомляє Avaz.

За інформацією джерела, зустріч, яка вже викликала багато негативної реакції з боку всього світу, буде офіційно скасована 31 жовтня, коли буде засідання виконкому Федерації футболу БіГ.

Також наголошується, що натомість буде проведено товариський поєдинок проти збірної Марокко, який призначено на 17 листопада. Гра пройде у Дубаї.