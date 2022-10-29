Англія

Лондонці хочуть підписати голкіпера.

Тоттенгем розуміє, що вже скоро кар'єра Уго Льоріса в стані лондонської команди підійде до кінця, тому шукає потенційну заміну.

Як повідомляє The Athletic, "шпори" розглядають кандидатуру голкіпера мадридського Атлетіко Яна Облака.

Зазначимо, що поточний контракт воротаря та "матрацників" діє до літа 2028 року. Цього сезону він відіграв 13 поєдинків.

Нагадаємо, що Облак утратив орієнтацію в просторі та був замінений під час матчу проти Атлетіка.