Іспанія

Спочатку в голкіпера підозрювали пошкодження плеча.

Напередодні в рамках дев’ятого туру іспанської Ла Ліги відбулось "атлетичне" дербі між баскським Атлетіком та мадридським Атлетіко, за підсумком якого перемогу здобули гості стадіону Сан Мамес у Більбао (1:0).

Атлетік — Атлетіко 0:1 Відео голу та огляд матчу

Однак не всі футболісти колективу Дієго Сімеоне, які виходили в стартовому складі, дограли цей матч до фінального свистка, без урахування рішень тренерського штабу.

Ідеться про заміну голкіпера Яна Облака на його колегу за місцем у рамці воріт Іво Грбіча, що відбулась на 69 хвилині.

Андалусійський арбітр Хорхе Фигероа Васкес навіть устиг винагородити воротаря попередженням за зволікання під час виходу за межі поля, однак, судячи з післяматчевого коментаря головного тренера "матрацників" Дієго Сімеоне, у словенця були на це власні причини.

"Я не розмовляв із ним особисто, але лікар сказав мені, що Ян узагалі не пам’ятав ні зіткнення зі суперником, ні те, як він опинився на футбольному полі", — заявив аргентинський фахівець, натякаючи на струс мозку в свого підопічного.

Іспанська преса в підсумку заявила, що в Облака виявили "легкий струс мозку, а також пошкодження правого плеча", проте неврологічне обстеження не показало жодних тривожних симптомів.

Наступним матчем для мадридського Атлетіко стане домашня гра проти Райо Вальєкано.