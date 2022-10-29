Англія

Благодійний учинок від колишнього тренера Шахтаря.

Напередодні матчу чотирнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги проти лондонського Челсі головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі вирішив долучитись до благодійної програми дітей-біженців із України.

Керманич "чайок", а також гравці основної команди Паскаль Гросс, Соллі Марч, Адам Лаллана та Роберт Санчес, зустрілись із 15 дітлахами на тренувальній базі команди в Сассексі.

"Було чудово мати можливість зустрітися з цією дивовижною групою дітей. Я дуже радий, що вони щасливі тут, у Сассексі, та перебувають у безпеці", — коротко підсумував зустріч італійський фахівець.

Разом із головним тренером "чайок" на події був присутнім і генеральний директор клубу Метт Дорн: "Albion in Community — це центр створення можливостей і надання людям доступу до футбольного світу.

Це була фантастична нагода для дітей. Сподіваюся, це стане однією з тих речей, які вони запам’ятають назавжди".