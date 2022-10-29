Благодійний учинок від колишнього тренера Шахтаря.
dailymail.co.uk
29 жовтня 2022, 11:26
Напередодні матчу чотирнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги проти лондонського Челсі головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі вирішив долучитись до благодійної програми дітей-біженців із України.
Керманич "чайок", а також гравці основної команди Паскаль Гросс, Соллі Марч, Адам Лаллана та Роберт Санчес, зустрілись із 15 дітлахами на тренувальній базі команди в Сассексі.
"Було чудово мати можливість зустрітися з цією дивовижною групою дітей. Я дуже радий, що вони щасливі тут, у Сассексі, та перебувають у безпеці", — коротко підсумував зустріч італійський фахівець.
Разом із головним тренером "чайок" на події був присутнім і генеральний директор клубу Метт Дорн: "Albion in Community — це центр створення можливостей і надання людям доступу до футбольного світу.
Це була фантастична нагода для дітей. Сподіваюся, це стане однією з тих речей, які вони запам’ятають назавжди".
Нагадаємо, що раніше Де Дзербі висловив бажання повернутись до Шахтаря
після завершення тренерської діяльності в Брайтоні.