Італієць зробив сенсаційну заяву.
РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБІ, GETTY IMAGES
14 жовтня 2022, 17:02
Екстренер Шахтаря та нинішній наставник Брайтона Роберто Де Дзербі заявив, що мріє знов очолити донецьку команду.
"Мені було непросто залишати Шахтар. Після Брайтона я хочу знову очолювати Шахтар. Колись я хочу повернутися. Ситуація дуже сумна та несправедлива. Мені не подобається те, що футболісти Шахтаря не можуть повернутися до себе додому, а я вже в Прем’єр-лізі Англії", — сказав Де Дзербі в інтерв’ю Sky Sports.
Нагадаємо, Роберто Де Дзербі очолив Брайтон влітку цього року.