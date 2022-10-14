Україна

Італієць зробив сенсаційну заяву.

Екстренер Шахтаря та нинішній наставник Брайтона Роберто Де Дзербі заявив, що мріє знов очолити донецьку команду.

"Мені було непросто залишати Шахтар. Після Брайтона я хочу знову очолювати Шахтар. Колись я хочу повернутися. Ситуація дуже сумна та несправедлива. Мені не подобається те, що футболісти Шахтаря не можуть повернутися до себе додому, а я вже в Прем’єр-лізі Англії", — сказав Де Дзербі в інтерв’ю Sky Sports.

Нагадаємо, Роберто Де Дзербі очолив Брайтон влітку цього року.