Англія

Керманич клубу з Вест-Йоркшира висловився після завершення гри.

Черговий матч Ліверпуля в рамках англійської Прем’єр-ліги напередодні приніс несподіваний результат. Команда Юргена Клоппа в домашньому матчі поступилась Лідс Юнайтед (1:2) на тлі поразки тижневої давнини від Ноттінгем Форест.

Ліверпуль — Лідс 1:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "павичів" Джессі Марш проаналізував здобуток власної команди.

"Коли на минулому тижні ми також грали з рахунком 1:1 проти Фулгема здавалось, що ми більше очікували на поразку, аніж розраховували на нічию чи перемогу. Саме тому найкращим із того, що ви могли побачити цього вечора в нашому виконанні, була справжня рішучість за нічийного рахунку.

Нам потрібна була допомога Іллан Мельє для того, щоб зробити кілька визначних сейвів, але я думаю, що головним усе ж таки був менталітет боротись до останнього та залишатися в грі, щоб побачити, чи зможемо ми отримати три очки, продемонструвавши рішучість і віру.

Нам потрібно було зупинити кровотечу, яка виникла в наслідок серії невдалих результатів. Хлопці задоволені власним здобутком. У роздягальні звучить музика, я хочу, щоб вони насолоджувалися моментом, але ми повинні використати цей момент для того, аби віднайти себе.

Усі наполягали на тому, щоб мене звільнити, але рада директорів і я були об’єднані однією ідеєю, і трималися разом. Я зосередився на команді. ЇЇ здатність у неймовірно важкий момент сезону в дуже складному матчі проти однієї з найкращих команд світу отримати три очки є неймовірно важливою", — заявив американський фахівець.

У наступному турі Лідс зіграє вдома проти Борнмута.