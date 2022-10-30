Англія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 14 туру англійської Прем'єр-ліги 29 жовтня 2022, 21:45.

У поєдинку 14 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі несподівано поступився Лідсу (1:2).

Вже на четвертій хвилині гості повели в рахунку завдяки голу Родріго, але за десять хвилин Салах зрівняв цифри на табло. Перемогу гостям приніс результативний удар у виконанні Саммервілла на 89 хвилині зустрічі.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Ліверпуль — Лідс у 14 турі англійської Прем'єр-ліги:

Ліверпуль — Лідс 1:2

Голи: Салах, 14 — Родріго, 4, Саммервілл, 89.

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон, ван Дейк, Гомес, Трент (Мілнер, 79) — Фабіньо (Гендерсон, 60), Елліотт (Джонс, 60), Тьяго, Фірміно — Салах, Нуньєс.

Лідс: Мельє — Стрейк, Купер, Кох, Крістенсен — Рока, Адамс, Саммервілл (Ейлінг, 90+1), Ааронсон, Гаррісон (Ньонто, 72) — Родріго (Бемфорд, 52).

Попередження: Саммервілл.