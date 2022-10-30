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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 29 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 29 жовтня:

Ліверпуль удруге поспіль провалився на внутрішній арені, поступившись удома Лідсу.

У свою чергу, лондонський Челсі невдало навідався в гості до колишньої команди свого головного тренера Грема Поттера (0:1).

Мадридський Реал відмовився від бажання придбати нападника донецького Шахтаря Михайла Мудрика.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.