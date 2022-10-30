Англія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 14 туру АПЛ 30 жовтня 2022, 16:00.

У матчі 14 туру чемпіонату Англії сезону-2022/23 Арсенал розгромив Ноттінгем Форест — 5:0. Дублем перед рідними вболівальниками відзначився Нелсон, також свої імена в протокол матчу вписали Мартінеллі , Партей і Едегор.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Арсенал — Ноттінгем Форест у 14 турі АПЛ-2022/23:

Арсенал — Ноттінгем Форест 5:0

Голи: Мартінеллі, 5, Нельсон, 49, 52, Парті, 57, Едегор, 78

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба (Тірні, 76), Габріел, Томіясу (Вієйра, 63) — Едегор, Парті, Джака (Нкетіа, 76), Сака, Мартінеллі (Седрік, 63) — Жезус.

Ноттінгем: Гендерсон — Лоді (Воррелл, 64), Маккена, Кук, Ор'є — Куяте (О'Браєн, 81), Фройлер, Єйтс, Лінгард (Денніс, 56), Гіббс-Вайт (Джонсое, 56) — Авонії (Вільямс, 64).

Попередження: Гіббс-Вайт.