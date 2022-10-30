Форвард відзначився ювілейним взяттям воріт.
Маркус Рашфорд, Getty Images
30 жовтня 2022, 19:24
У рамках 14 раунда англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед вдома приймає Вест Гем.
Рахунок відкрили манкуніанці на 38 хвилині. Після навісу у штрафний майданчик від Крістіана Еріксена, Маркус Рашфорд головою вколотив м'яч у сітку.
Цей гол став дуже важливим для 24-річного англійського форварда. Він забив свій 100 м'яч у футболці "червоних дияволів".
Цей сезон видається дуже яскравим для футболіста. Він забив вже сім голів та віддав 3 асисти у 14 матчах за МЮ в усіх змаганнях.