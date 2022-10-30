Іспанія

Команда Карло Анчелотті сенсаційно втратила очки в чемпіонаті Іспанії.

У 12-му турі іспанської Примери Реал на своєму полі приймав Жирону, яка бореться за збереження місця в елітному дивізіоні.

"Вершкові" змогли розпечатати ворота суперника аж на 70-ій хвилині — з передачі Вальверде свій шостий гол в чемпіонаті забив Вінісіус.

Проте суперник не збирався складати зброю і зумів шокувати "королівський клуб". Як виявилося, вирішальним голом відзначився Стуані з пенальті.

Реал зміг забити вже під завісу поєдинку, але рефері скасував взяття воріт Родріго. А до всіх бід додалось ще й вилучення Крооса.

1:1 — Реал втрачає два бали, але продовжує очолювати таблицю, випереджаючи Барселону на один пункт. Жирона змогла вийти з зони вильоту і піднялась на 16-ту позицію.

Реал — Жирона 1:1

Голи: Вінісіус Жуніор, 70, Стуані, 80.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Рюдігер, Менді (Мілітао, 87) — Модріч, Кроос, Камавінга (Асенсіо, 61) — Вальверде (Маріано Діас, 86), Вінісіус Жуніор, Родріго.

Жирона: Гассаніга — Ян Коуто (Рікельме, 58), Мартінес, Давід Лопес, Буено, Мігель Гутьєррес (Хаві, 63) — Фернандес (Тоні Вілья, 76), Ромеу, Алеїш Гарсія, Еррера (Рейньєр, 76) — Кастельян, 76).

Попередження: Давід Лопес, 51, Кроос, 55, Гассаніга, 59, Модріч, 75, Мартінес, 90.

Вилучення: Кроос, 90.