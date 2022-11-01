Манчестер Юнайтед розглядає різні варіанти посилення оборонної ланки вже в найближче трансферне вікно.

Як повідомляє видання Football Insider, "червоні дияволи" хочуть підписати Макса Ааронса з Норвіча.

Правий захисник в цьому сезоні відіграв дев'ятнадцять матчів на клубному рівні, відзначившись забитим голом.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед також розглядає можливість підписання півзахисника Мілану Браіма Діаса.