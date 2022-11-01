"Червоні дияволи" хочуть підписати захисника.
Макс Ааронс, getty images
01 листопада 2022, 00:33
Манчестер Юнайтед розглядає різні варіанти посилення оборонної ланки вже в найближче трансферне вікно.
Як повідомляє видання Football Insider, "червоні дияволи" хочуть підписати Макса Ааронса з Норвіча.
Правий захисник в цьому сезоні відіграв дев'ятнадцять матчів на клубному рівні, відзначившись забитим голом.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед також розглядає можливість підписання півзахисника Мілану Браіма Діаса.